رئيس النقض ينعى وفاة المستشار مقبل شاكر: "رمزًا شامخًا للقضاء"

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مصراوي Masrawy

كتب- طارق سمير:

نعى المستشار عبدالله شوضة، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، ببالغ الحزن والأسى المستشار مقبل شاكر رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس نادي قضاة مصر الأسبق، شيخًا من شيوخ القضاء المصري الشامخ.

وقال رئيس النقض، في بيان صحفي اليوم الأربعاء: "طالما كان رمزًا مشرفًا للقضاء المصري، صاحب مسيرة مشرفة، في كافة مراحل تاريخه القضائي قدم خلالها كل غال وثمين في سبيل إعلاء كلمة الحق وتحقيق العدل بين أبناء مصرنا الغالية.

وتوفي صباح اليوم المستشار مقبل شاكر، رئيس شرف نادي قضاة مصر ورئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، ورئيس نادي قضاة مصر الأسبق.