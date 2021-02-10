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وزيرا دفاع وإسرائيل يبحثان هاتفيا الأوضاع في الشرق الأوسط

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وزيرا دفاع روسيا وإسرائيل يبحثان هاتفيا الأوضاع في الشرق الأوسط وزيرا دفاع وإسرائيل يبحثان هاتفيا الأوضاع في الشرق الأوسط

مصراوي Masrawy

02:48 م الأربعاء 10 فبراير 2021

موسكو - (د ب أ):

بحث وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الأربعاء، هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي بيني جانتس الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في تصريح مقتضب للصحفيين، أن الوزيرين ناقشا خلال المكالمة الهاتفية المسائل المتعلقة بـ"التعامل الروسي-الإسرائيلي لضمان الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

وأشارت الوزارة، وفقا لما نقله موقع "آر تي العربية"، إلى أن الاتصال جرى بمبادرة من الجانب الإسرائيلي.

ولم تصدر وزارة الدفاع الإسرائيلية بيانا بعد عن المكالمة.

ويمثل هذا أول اتصال هاتفي بين شويجو وجانتس الذي يتولى أيضا منصب نائب رئيس حكومة إسرائيل.

وكان اتصال جرى بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأول الاثنين، بحثا فيه "القضايا الإقليمية ومواصلة التنسيق الإسرائيلي الروسي إزاء التطورات الأمنية في المنطقة".

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