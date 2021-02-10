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الشوربجي: الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية لم تنعقد منذ 2018

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الشوربجي: الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية لم تنعقد منذ 2018 الشوربجي: الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية لم تنعقد منذ 2018

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02:44 م الأربعاء 10 فبراير 2021

كتب- مينا غالي:

قال المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إنه سيتم عقد اجتماع مع ممثلي الجمعيات العمومية اليوم لمناقشة كافة جوانب العمل الإداري والمالي والصحفي بالمؤسسات الصحفية القومية، فضلاً عن مناقشة اللائحة الإدارية الموحدة للمؤسسات الصحفية.

وأضاف الشوربجي، خلال لقاء مع الصحفيين بمقر الهيئة، أن الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية لم تنعقد منذ 2018، كما أن مجالس الإدارة لم تنعقد منذ فبراير 2020، مشيرا إلى أنه منذ صدور قانون تنظيم الصحافة وفي 2018، لم يكن هناك مجالس الإدارة ولا جمعيات عمومية، وإنما كان رؤساء مجالس إدارة ورؤساء تحرير مؤقتين.

وأضاف أن الهيئة منذ تشكيلها وضعت على رأس أولوياتها تشكيل مجالس الإدارة والجميعات العمومية، وإجراء حركة تغييرات رؤساء تحرير الإصدارات الصحيفة.

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