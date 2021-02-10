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بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي

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بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي

مصراوي Masrawy

02:41 م الأربعاء 10 فبراير 2021

كتب- محمد غايات:

بدأ اجتماع مجلس الوزراء، منذ قليل، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي؛ كونفرانس، لمناقشة العديد من الملفات المهمة.

وكان رئيس الوزراء ترأس أمس، اجتماعًا، لمتابعة الإجراءات التنفيذية للمشروع القومي لتطوير القرى المصرية، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وذلك بحضور كل من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الوزارات المعنية.

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