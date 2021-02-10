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الرئيس يتسلم رسالة من نظيره العراقي

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الرئيس السيسي يتسلم رسالة من نظيره العراقي الرئيس يتسلم رسالة من نظيره العراقي

مصراوي Masrawy

02:36 م الأربعاء 10 فبراير 2021

كتب- محمد سامي:

استقبل الرئيس عبد الفتاح ، اليوم الأربعاء، فؤاد حسين، وزير خارجية جمهورية العراق، بحضور الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك أحمد الدليمي السفير العراقي بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير خارجية العراق نقل للرئيس رسالة من الرئيس برهم صالح تتعلق بموضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، مؤكداً حرص العراق على استمرار التنسيق والتشاور المكثف مع على جميع المستويات، في ظل ما يجمع البلدين من علاقات وروابط قوية، وفى ضوء أهمية ومحورية الدور المصري بالمنطقة والداعم للعراق، بما يساهم في مواجهة التحديات المشتركة التي تمر بها الأمة العربية.​

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