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"الفهاد" يعزي الشيخ عبدالرحمن الفهادي في وفاة حرمه

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"الفهاد" يعزي الشيخ عبدالرحمن الفهادي في وفاة حرمه "الفهاد" يعزي الشيخ عبدالرحمن الفهادي في وفاة حرمه

تقدّم الدكتور جابر عايض الفهاد، والمهندس ظافر عايض الفهاد، وناصر عايض الفهاد، وعبدالرحمن عايض الفهاد؛ بأصدق التعازي والمواساة للشيخ العم عبدالله بن عبدالرحمن الفهادي، في وفاة حرمه، السيدة الفاضلة والغالية على قلوب الجميع، معجبة بنت علي بن راجح الفهادي.

وسأل المُعَزّون، الله عز وجل، أن يرحم الفقيدة رحمها الله رحمة واسعة وأن يسكنها الفردوس الأعلى.

وأكدوا أن العزاء موصول لأبناء الفقيدة وهم المقدم محمد بن عبدالله الفهادي المتحدث الرسمي باسم التحالف الإسلامي سابقاً، والعقيد عبدالرحمن بن عبدالله الفهادي، والمهندس فهد بن عبدالله الفهادي، والرائد بندر بن عبدالله الفهادي، وسلطان بن عبدالله الفهادي، والمهندس تركي بن عبدالله الفهادي.

وتقدّم المعزون بخالص مشاعر المواساة لبنات الفقيدة، وكل أفراد الأسرة الكريمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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