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"التعاون الإسلامي" تندّد باستهداف الحوثي المدنيين في المملكة

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"التعاون الإسلامي" تندّد باستهداف الحوثي المدنيين في المملكة "التعاون الإسلامي" تندّد باستهداف الحوثي المدنيين في المملكة
"العثيمين" يجدّد دعم المنظمة للسعودية في إجراءات حماية أمنها

ندّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، باستهداف مليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين المدنية في المملكة بطائرتين دون طيار "مفخختين"، تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضهما وتدميرهما.

وجدّد "العثيمين" إدانة المنظمة لاستمرار مليشيا الحوثي الإرهابي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وأكد، في الوقت ذاته، وقوف المنظمة وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والمواطنين والمقيمين على أراضيها.الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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