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27 مارس.. محاكمة 12 متهما في قضية "داعش العجوزة"

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27 مارس.. محاكمة 12 متهما في قضية "داعش العجوزة" 27 مارس.. محاكمة 12 متهما في قضية "داعش العجوزة"

مصراوي Masrawy

02:22 م الأربعاء 10 فبراير 2021

كتب - طارق سمير:

حددت محكمة الاستئناف، جلسة 27 مارس لمحاكمة 12 متهما في القضية رقم 143 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، المعروفة إعلاميا بـ داعش العجوزة.

وتنظر القضية أمام الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين في غضون الفترة من عام 2013 حتى يناير 2017، تولى المتهم الأول قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام الحالي وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وآمنه للخطر، وأنضم المتهمون من الثاني حتى الأخير لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من الأول حتى السابع وايضا الثاني عشر مولوا جماعة إرهابية أموالا ومعلومات بقصد استخدامها في جرائم إرهابية.

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