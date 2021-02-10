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رئيس النقض ينعي وفاة المستشار مقبل شاكر: "رمزًا شامخًا للقضاء"

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رئيس النقض ينعي وفاة المستشار مقبل شاكر: "رمزًا شامخًا للقضاء" رئيس النقض ينعي وفاة المستشار مقبل شاكر: "رمزًا شامخًا للقضاء"

مصراوي Masrawy

02:18 م الأربعاء 10 فبراير 2021

كتب- طارق سمير:

نعى المستشار عبدالله شوضة، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، ببالغ الحزن والأسى المستشار مقبل شاكر رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس نادي قضاة الأسبق، شيخًا من شيوخ القضاء المصري الشامخ.

وقال رئيس النقض، في بيان صحفي اليوم الأربعاء: "طالما كان رمزًا مشرفًا للقضاء المصري، صاحب مسيرة مشرفة، في كافة مراحل تاريخه القضائي قدم خلالها كل غال وثمين في سبيل إعلاء كلمة الحق وتحقيق العدل بين أبناء مصرنا الغالية.

وتوفي صباح اليوم المستشار مقبل شاكر، رئيس شرف نادي قضاة مصر ورئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، ورئيس نادي قضاة مصر الأسبق.

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