مقتل إمام مسجد على يد شقيقه بسبب الميراث في سوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج– عمار عبدالواحد:

لقي إمام وخطيب بالأوقاف حتفه قتيلًا، على يد شقيقه بناحية قرية الجلايلة بدار السلام في سوهاج، اليوم الأربعاء، متأثرًا بإصابته بعدة طعنات متفرقة بالجسد على يد شقيقه.

تلقى مأمور مركز شرطة دارالسلام إخطارًا من المستشفى المركزي بوصول "علي. ن" في العقد الرابع من العمر إمام وخطيب بالأوقاف ويقيم بناحية قرية الجلايلة دائرة المركز، مصابًا بطعنات نافذة بالصدر والبطن "جثة هامدة".

تبين من التحريات مقتل المذكور في مشاجرة على يد شقيقه "بسام"، بسبب خلافات الميراث.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.