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رئيس وكالة الفضاء المصرية: الأزهر من أعرق الجامعات

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رئيس وكالة الفضاء المصرية: الأزهر من أعرق الجامعات رئيس وكالة الفضاء المصرية: الأزهر من أعرق الجامعات

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02:21 م الأربعاء 10 فبراير 2021

كتب - محمود مصطفى:

أشاد الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية بالتعاون بين الوكالة الفضاء وجامعة الأزهر.

ورحب القوصي خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة ووكالة الفضاء، بمقر جامعة الأزهر، الأربعاء، بالتعاون الذي يهدف في المقام الأول إلى الاهتمام بالعملية التعليمية، والنهوض والارتقاء بها، إضافة إلى النهوض والارتقاء بمنظومة البحث العلمي، واصفًا جامعة الأزهر بأنها قلعة علمية كبيرة.

وأشار إلى أن جامعة الأزهر تتميز وتتفرد عن غيرها من الجامعات الأخرى بأنها قلعة للعلوم الدينية والدنيوية؛ ولذلك رحبت وكالة الفضاء المصرية بالتعاون معها لتدريب وتأهيل طلاب وطالبات كليات العلوم والهندسة؛ من خلال المشاركة في مشروع الأقمار الصناعية المعملية التعليمية المرتبطة بمنصة تعليم تكنولوجيا الفضاء المصرية.

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