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قطع المياه عن بعض مناطق القاهرة السبت المقبل 12 ساعة

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قطع المياه عن بعض مناطق القاهرة السبت المقبل 12 ساعة قطع المياه عن بعض مناطق القاهرة السبت المقبل 12 ساعة

مصراوي Masrawy

02:20 م الأربعاء 10 فبراير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق ( الريان- عرب الجرعان- إسكانات الأهالي خلف سبيكو- إسكانات النيل بجميع حروفها - صف ضباط وأملاك 2 - تقسيم مكة - القاهرة 2 - القاهرة د - القاهرة ج- اسكندرية 1 - الدلتا 1 - البركة - كفر أبو صير- سيجال- البركة الشرقية والغربية - الأمن المركزي- المؤسسة العقابية - أحواض الطويل وداود وحسان).

وأضافت الشركة في بيان اليوم، أن قطع المياه اعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم السبت المقبل وحتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم، وذلك نظرا لأعمال تنفيذ توسعات بالطريق الدائري الأمر الذي يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 900 مم.

وناشدت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وأوضحت الشركة أنه يتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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