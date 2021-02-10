خلال 40 يومًا.. 7 جثث حصيلة انهيار 8 منازل في سوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج– عمار عبدالواحد:

شهدت محافظة سوهاج منذ بدء العام الجاري انهيار 8 منازل في مراكز متفرقة، ونتج عن ذلك مصرع 7 أشخاص من أسرتين بجرجا والعسيرات.

1 يناير

شهدت منطقة الفاوية بمدينة البلينا جنوبي المحافظة انهيار جزئي بمنزل مكون من 3 طوابق، دون خسائر بشرية بأحد.

وتبين انهيار جزء من حائط لمنزل مكون من 3 طوابق ومبني بالطوب اللبن ومسقوف بعروق خشبية "غير مأهول بالسكان".

فيما شهدت قرية الأحايوة غرب العسيرات انهيار منزل مكون من طابقين ومشيد بالطوب اللبن، ونتج عن الحادث مصرع كل من "زينب. ح" ٧٧ عامًا، و"الحمرا. ر" ٦٥ عامًا، وشقيقها "علي" ٥٣ عامًا.

15 يناير

انهار منزل مكون من طابقين قرية الجزازرة بالمراغة بشكل جزئي دون خسائر بشرية بأحد.

تبين من التحريات انهيار بالجزء الخلفي لمنزل مكون من طابقين، ومبني بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية "مأهول بالسكان" ملك "جملات. ش" 42 عامًا ربة منزل، دون حدوث خسائر.

19 يناير

وفي قرية بني وشاح بالمراغة انهار منزل من طابقين دون خسائر بشرية بأحد.

تبين من التحريات انهيار بالجزء الخلفي لمنزل مكون من طابقين ومبني بالطوب اللبن"مأهول بالسكان" ملك "محمد. ا" 53 عامًا عامل دون حدوث إصابات.

23 يناير

شهدت قرية نزلة عمارة بطهطا شمالي محافظة سوهاج، انهيار جزئي بمنزل من طابقين دون خسائر بشرية بأحد.

وتبين انهيار بالجزء الخلفي لمنزل مكون من طابقين ومبني بالطوب اللبن "مأهول بالسكان" ملك "حسين. س" 28 عامًا عامل دون حدوث إصابات.

28 يناير

انهار منزل مكون من طابقين بقرية العبادلة بالمراغة، ملك "سراج. م" 50 عامًا عامل، دون حدوث خسائر أو إصابات بشرية بأحد.

29 يناير

وفي قرية بني واصل بساقلته انهار الجزء الخلفي من منزل مكون من طابقين مبني بالطوب اللبن "مأهول بالسكان" ملك "ناصر. ا" 56 عامًا تاجر دون حدوث خسائر أو إصابات بشرية بأحد.

7 فبراير

شهدت حارة الشواخين بمدينة شرطة جرجا جنوبي المحافظة، انهيار منزلين مشيدين بالعروق الخشبية والجريد أحدهما مأهول بالسكان، ما نتج عنه مصرع ٤ أشخاص وإصابة خامس، وجميعهم من أسرة واحدة.

وتبين مصرع كل من محمد منصور عبدالرحيم ٤٥ عامًا عامل، وزوجته شيماء بدري محمد ٢٩ عامًا، حبيبة محمد منصور ٨ أعوام، وشقيقتها "رشا" ١٣ عامًا، بينما أصيب شقيقهما "كريم" بضيق في التنفس.

وعقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، في شهر نوفمبر الماضي، اجتماع لجنة حصر المباني التي تجاوز عمرها 75 عاما، خاصة المسجلة تراث معماري متميز.

وشدد المحافظ على ضرورة إبلاغ رئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالحالات غير المستقرة أو الآيلة للسقوط لإعداد تقرير إنشائي لها.