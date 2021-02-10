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التحالف: حريق في مطار أبها السعودي إثر هجوم للحوثيين

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التحالف: حريق في مطار أبها السعودي إثر هجوم للحوثيين التحالف: حريق في مطار أبها السعودي إثر هجوم للحوثيين

مصراوي Masrawy

02:03 م الأربعاء 10 فبراير 2021

(وكالات):

أعلن التحالف العربي بقيادة ، اليوم الأربعاء، إعلانه السيطرة على حريق صغير نشب في طائرة مدنية بمطار أبها، جراء هجوم شنّه الحوثيون.

ونقلت "سكاي نيوز" عن التحالف العربي، قوله إن محاولة استهداف المطار جريمة حرب وتعريض حياة المدنيين المسافرين للخطر.

وكان المتحدث الرسمي باسم قيادة القوات المشتركة للتحالف العميد الركن تركي المالكي، قال إن "قوات التحالف المشتركة تمكنت اليوم من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار (مفخختين) أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية".

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