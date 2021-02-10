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أردوغان لرئيس وزراء اليونان: الزم حدودك وكف عن تحدينا

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أردوغان لرئيس وزراء اليونان: الزم حدودك وكف عن تحدينا أردوغان لرئيس وزراء اليونان: الزم حدودك وكف عن تحدينا

مصراوي Masrawy

01:45 م الأربعاء 10 فبراير 2021

أنقرة - (د ب أ):

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إنه ما من حل لأزمة جزيرة قبرص سوى إقامة دولتين.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عنه القول، خلال مشاركته في اجتماع للكتلة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم: "أقول لليونان وقبرص الرومية، لا حل لأزمة الجزيرة سوى بإقامة دولتين مستقلتين شئتم أم أبيتم"، مضيفا أنه لا جدوى من الحديث مجددا عن صيغ الحل القديمة للقضية القبرصية، و"أنه من الضروري التعامل معها وفقا لروح العصر الجديد".

وخاطب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتشوتاكيس قائلا: "الزم حدودك وكف عن تحدينا، وإن لم تفعل فهذا يعني أنك تتهرب من المفاوضات".

وأضاف :"على العالم أن يدرك بأننا لن نسمح بعد الآن أن يظل القبارصة الأتراك ضحايا الأزمة المستمرة في الجزيرة منذ نصف قرن".

وكان انقلاب يوناني أعقبه تدخل عسكري تركي عام 1974 قد أسفر عن انقسام الجزيرة القبرصية إلى جنوب يوناني، معترف به دوليا وعضو في الاتحاد الأوروبي، وتركي شمالي، تعترف به تركيا فقط.

وكان ميتشوتاكيس قال أمس الأول الاثنين بعد لقاء مع الرئيس القبرص نيكوس أناستاسيادس في نيقوسيا إن "إنهاء الاحتلال التركي وإيجاد حل قابل للتطبيق يمثلان أولوية أساسية للسياسة الخارجية اليونانية".

وكانت تركيا واليونان قد عقدتا الشهر الماضي محادثات استكشافية، كانت الأولى منذ عام 2016، لبحث الوضع في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط، وسط ترحيب أمريكي أوروبي.

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