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عودة الأمطار وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية من الخميس حتى الثلاثاء

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عودة الأمطار وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية من الخميس حتى الثلاثاء عودة الأمطار وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية من الخميس حتى الثلاثاء

مصراوي Masrawy

02:00 م الأربعاء 10 فبراير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة من الخميس 11 فبراير وحتى الثلاثاء 16 فبراير الجاري.

وينشر "مصراوي" خرائط الأمطار والظواهر الجوية خلال هذه الأيام كالتالي:

الخميس:

شبورة كثيفة على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

بداية من الجمعة تنخفض درجات الحرارة بمعدل درجتين إلى 3 درجات على أغلب الأنحاء.

الجمعة:

شبورة كثيفة على بعض الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

اعتبارًا من السبت المقبل تشهد البلاد انخاضًا في درجات الحرارة ليسود طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا.

السبت:

شبورة مائية صباحية على بعض الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ونشاط كبير للرياح على مناطق السواحل الشمالية الغربية.

الأحد:

شبورة مائية صباحية على بعض الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الاثنين:

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية.

شبورة مائية صباحية على بعض الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية.

الثلاثاء:

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية.

شبورة مائية صباحية على بعض الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من شمال وجنوب الصعيد.

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