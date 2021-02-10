طلب إحاطة عاجل لإدراج قرى منوف والسادات ضمن "حياة كريمة" "المرحلة الثانية"

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

وجه النائب أحمد أبو زيد، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجل إلى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق، والمهندس رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بشأن توقف مشروعات الصرف الصحي بقرى مركز منوف.

وأضاف النائب أن التوقف جاء نتيجة عدم توافر الاعتمادات المالية لاستكمال المشروع بالقرى، وكذلك إدراج عدد من القرى ضمن خطة الصرف الصحي القادمة للعام المالى الحالي؛ وهى قرى (الطرانة والأخماس وأبو نشابة) التابعة لمركز السادات، والانتهاء من مشروع الصرف بكفر داود والخطاطبة بذات المركز.

وأوضح أبو زيد أن المواطنين بقرى مركز منوف وهي (وطملاي وصنصفط وشبشير وبهواش ودمليج وكفر رماح وكفر شبرا بلولة والكوم الأحمر.. وغيرها) يعانون أشد المعاناة من عدم وجود صرف لقرى المركز التي أصبحت مهددة وتشكل خطرًا على المواطنين المقيمين بها بسبب تسريب المياه تحت المنازل نتيجة الشبكات العشوائية المنفذة من قِبل الأهالي، بالإضافة إلى قرى مركز السادات المطلوب إدراجها ضمن خطة الحكومة القادمة؛ وهي قرى (الطرانة والأخماس وأبو نشابة)، مع الانتهاء من مشروع الصرف بكفر داود والخطاطبة.

وبالنسبة إلى قطاع المياه، أشار أبو زيد إلى أن هناك عددًا من القرى تعاني انقطاعًا دائمًا في المياه؛ الأمر الذي يتطلب سرعة تحميل هذه القرى على محطة مياه الحامول، وهي "زاوية رزين وكمشوش وفيشا وكفر فيشا وهيت وسروهيت"؛ نظرًا لما تعانيه تلك القرى من تلوث المياه وانقطاع دائم لمياه الشرب، مشددًا على المتابعة الدورية والرقابة لمحطة مياه الحامول؛ حفاظًا على حقوق أهالي المنوفية وحصولهم على كوب ماء نظيف وخالٍ من التلوث.

وطالب النائب الحكومة بإدراج قرى مركزي منوف والسادات ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)؛ لاستكمال مشروعات الصرف الصحي المتوقف العمل به بقرى مركزي منوف والسادات وإدراج القرى المحرومة ضمن خطة الحكومة القادمة، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واهتمامه بقرى الريف المصري.