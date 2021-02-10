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تراشقات المنشأ.. الصين تطالب أمريكا ببحث مصدر كورونا في أراضيها

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تراشقات المنشأ.. الصين تطالب أمريكا ببحث مصدر كورونا في أراضيها تراشقات المنشأ.. الصين تطالب أمريكا ببحث مصدر كورونا في أراضيها
واشنطن دعت إلى فحص بيانات فريق "الصحة العالمية"

تراشقات المنشأ.. الصين تطالب أمريكا ببحث مصدر كورونا في أراضيها

طالبت الصين الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، بدعوة منظمة الصحة العالمية للتحقيق في أصول تفشي "كوفيد-19" في أراضيها، مع استمرار الخلاف حول الوباء، بعد أن أنهت منظمة الصحة العالمية عملها الميداني في مدينة ووهان الصينية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين في إفادة يومية منتظمة: "نتمنى أن يتمكن الجانب الأمريكي، مثل الصين، من التمسك بموقف منفتح وشفاف، وأن يكون قادراً على دعوة خبراء منظمة الصحة العالمية إلى الولايات المتحدة؛ لإجراء بحث وتفتيش لتتبع المنشأ"، وفقاً لـ"رويترز".

وبعد ساعات من كشف فريق منظمة الصحة العالمية عن النتائج الأولية في مؤتمر صحفي في "ووهان" أمس، طالبت واشنطن بفحص البيانات التي استخدمها الفريق، والتي خلصت إلى أن الفيروس المسبب لـ"كوفيد-19"، لم ينشأ في مختبر في "ووهان"، وأن الخفافيش باقية كمصدر محتمل.

وذكر بيتر بن مبارك، الذي يرأس الفريق الذي تقوده منظمة الصحة العالمية والذي قضى أربعة أسابيع في الصين -اثنان منهم في الحجر الصحي- أن التحقيق لم يغير صورة تفشي المرض بشكل كبير، على الرغم من أن الفيروس كان يمكن أن يكون قد عبر الحدود قبل وصوله إلى "ووهان".

واستبعد "ابن مبارك" وجود تسرّب مختبري، مشيراً إلى أن الأطعمة المجمدة يمكن أن تكون وسيلة لنقل الفيروس، الأمر الذي من شأنه أن يدعم أطروحة تدعمها بكين، التي ألقت باللوم على بعض مجموعات الحالات في تغليف أغذية مستوردة.منظمة الصحة العالمية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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