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مستشفى أم الدوم يكثف حملاته الميدانية للوقاية من كورونا

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لليوم الثالث على التوالي بالتعاون مع البلدية والشرطة

مستشفى أم الدوم يكثف حملاته الميدانية للوقاية من كورونا

كثفت إدارة مستشفى أم الدوم العام، بصحة الطائف، متمثلة في إدارة العلاقات والتوعية الصحية، جهودها الميدانية بالتعاون المشترك مع بلدية أم الدوم، ومخفر الشرطة؛ للوقاية من كورونا.

وواصلت الفرق الميدانية لليوم الثالث على التوالي المسح الميداني للأسواق والمحلات التجارية والحدائق وأماكن التجمعات، والتأكد من تطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة .

تأتي تلك الجهود ضمن التوجيهات التي تصدرها وزارة الصحة والجهات الأخرى ذات العلاقة، تحت إطار ما تقوم به حكومتنا الرشيدة من جهود جبارة لمكافحة هذا الوباء.

مستشفى أم الدوم يكثف حملاته الميدانية للوقاية من كورونا

مستشفى أم الدوم يكثف حملاته الميدانية للوقاية من كورونا

مستشفى أم الدوم يكثف حملاته الميدانية للوقاية من كورونا

مستشفى أم الدوم يكثف حملاته الميدانية للوقاية من كورونا

مستشفى أم الدوم يكثف حملاته الميدانية للوقاية من كورونا

مستشفى أم الدوم العام فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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