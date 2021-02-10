سرقة ونشل وسلب.. شرطة الرياض تطيح بمواطن و10 مخالفين ارتكبوا عدة جرائم

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جرى إيقافهم واتخاذ جميع الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة

صَرّحَ المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله- عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن و10 مخالفين لنظام الإقامة، من الجنسيات اليمنية والإثيوبية والباكستانية، أعمارهم بين (العقدين الثاني والخامس)، ارتكبوا عدداً من جرائم السرقة والنشل والسلب.

وقال "الكريديس": تم إيقافهم واتخاذ جميع الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.شرطة الرياض الجهات الأمنية