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جامعة الجلالة تعلن بدء امتحانات قبول الفصل الدراسي الثاني

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جامعة الجلالة تعلن بدء امتحانات قبول الفصل الدراسي الثاني جامعة الجلالة تعلن بدء امتحانات قبول الفصل الدراسي الثاني

مصراوي Masrawy

01:46 م الأربعاء 10 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

أعلنت جامعة الجلالة الأهلية، عن بدء اختبارات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بالفصل الدراسي الثاني، اليوم الأربعاء، وغدًا الخميس، وذلك بعد أن تقدموا بأوراقهم على موقع التقديم الرسمي للجامعة.

وأضافت الجامعة في بيان اليوم، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال الطلاب، حيث تم تجهيز 5 قاعات للامتحانات بعدد إجمالي 80 جهاز كمبيوتر، مشيرة إلى أن اختبارات القبول تهدف إلى قياس مجموعة من المهارات والقدرات ومجالات المعرفة الضرورية للنجاح، حيث ستشمل اختبار بالقطاع التابع له البرنامج المتقدم إليه الطالب، واختبار تفكير نقدي واختبار فى اللغة الإنجليزية، لتقييم الطالب على مدى إتقانه لمجموعة محددة من المهارات التي تعتبر حيوية في مجال الدراسة المتقدم إليه.

وعلى صعيد أخر، تقوم الجامعة باستقبال منح دراسية لنسبة 10% من الطلاب المقبولين سنويا، تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الجدير بالذكر، تعد جامعة الجلالة واحدة من أهم الجامعات الأهلية الرائدة، التي تأسست بعد سنوات من التخطيط والعمل الجاد لتوفير نظام تعليمي شامل، وفقا للمعايير الدولية، تطبق الجامعة نظاما تعليميا عالي الجودة، مما يجعلها واحدة من أفضل المؤسسات التعليمية للطلاب المحليين والدوليين.

توضيحي عن الاستعدادات النهائية للجامعة:

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مصراوي Masrawy

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