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بالصور.. محافظ القاهرة يلتقي نواب العاصمة الجدد "فردي"

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بالصور.. محافظ القاهرة يلتقي نواب العاصمة الجدد "فردي" بالصور.. محافظ القاهرة يلتقي نواب العاصمة الجدد "فردي"

مصراوي Masrawy

01:29 م الأربعاء 10 فبراير 2021

كتب- محمد نصار:

عقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة اللقاء الأول بأعضاء مجلس النواب الجدد (فردي)، بديوان عام المحافظة .

ووجه المحافظ في بداية كلمته التحية لأعضاء مجلس النواب الجدد لتوليهم مهام المسئولية في هذه المرحلة وذلك في إطار المسئولية الوطنية المشتركة لخدمة مصالح الوطن وتحقيق تطلعات شعب في التقدم والرقي في مختلف المجالات مع احترام الدستور والقانون مؤكدًا على وجود تعاون مثمر وبناء مع أعضاء مجلس النواب .

وأشاد المحافظ بالدور الكبير الذي يقوم به النواب لإعلاء وتنظيم نهج الإصلاح والتطوير والالتزام الثابت بدعم القانون .

كما وجه محافظ القاهرة التحية والتقدير لأعضاء مجلس النواب السابقين لما قدموه طيلة الفصل التشريعي السابق من جهد في العمل ووافر العطاء لهذا الوطن العزيز مما عزز التجربة البرلمانية.

وأكد المحافظ على ثقته في أعمال المجلس وأنها ستكون معبرة عن مصالح وطننا ومواطنينا وستكون قائمة على الإيمان بالديمقراطية وحرية الرأي والتعبير ومترجمة للنهج الإصلاحي المستمر ولتعزيز المكاسب الوطنية لكل من ينشد الإصلاح ويضع نصب عينيه الحرص على الحفاظ على الحوار الموضوعي والدراسة الوافية لكل طلبات النواب من أجل خدمة المواطنين ورفعة الوطن .

وفي نهاية كلمته أكد محافظ القاهرة على مساندة أجهزة المحافظة لجميع البرلمانيين لإعلاء شعار خدمة المواطن وإرساء قواعد دولتنا الحديثة تحت القيادة السياسية الرشيدة لرئيس الجمهورية .

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