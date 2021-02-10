تدار بدون ترخيص.. إغلاق 36 منشأة طبية مخالفة في المنوفية

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مصراوي Masrawy

المنوفية- أحمد الباهي:

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، على إغلاق 36 منشأة طبية بنطاق المحافظة لمخالفتها القانون.

وأعلنت المحافظة الموافقة على إغلاق مستشفى خاص بالباجور، ومركز للعناية المركزة بناحية أشمون، و 3 عيادات بقويسنا والشهداء، و17 معمل خاص بشبين الكوم والشهداء والباجور وتلا وأشمون لإدارتهم بدون ترخيص، و 4 مراكز علاج طبيعي بمنوف وقويسنا وتلا، و 3 مراكز أشعة بنواحي شبين الكوم وأشمون والشهداء.

كما وافق المحافظ على إغلاق عيادتي أسنان بناحية شبين الكوم ومنوف، ومركزين لطب النساء والتوليد بشبين الكوم والشهداء، وحضانتين بشبين الكوم لعدم وجود مدير فني.