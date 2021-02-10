"سقط فجأة".. تفاصيل وفاة "عريس" ليلة الحنة في الشرقية - صور

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مصراوي Masrawy

الشرقية– فاطمة الديب:

فارق شاب في العشرين من عمره في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء الحياة؛ متأثرًا بإصابته بنزيف داخلي بالمخ، إثر سقوطه بشكل مفاجئ خلال الاحتفال بحنته بقرية "قصاصين الأزهار" بأولاد صقر في الشرقية.

واستقبل مستشفى أولاد صقر المركزي، إبراهيم محمد توفيق 20 عامًا، مصابًا بنزيف داخلي بالمخ، وحالته العامة متأخرة، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

وتبين أن الشاب كان يحتفل بحنته، وسقط فجأة وجرى نقله للمستشفى لكنه توفي متأثرًا بإصابته بنزيف.

"حس بصداع بعد ما فرح شوية مع زمايله وجاله نزيف بالمخ".. قالها رجب أحمد شحاته، أحد أقارب المتوفي لـ"مصراوي"، موضحًا أن العريس سقط فجأة خلال الاحتفال، وأنهم نقلوه إلى المستشفى وتبين إصابته بنزيف بالمخ.

وأضاف شحاته: "كان محتاج عملية بسرعة لكن ملحقناش ننقله المستشفى في الزقازيق، وعرفنا إن سبب اللي حصل له عيب خلقي مولود بيه".

وأردف: "ربنا يرحمه كان أصغر إخواته وأبوه وأمه ماتوا من 3 أعوام، وهو يا دوب لسه واخد الدبلوم وعروسته في تجارة.. ملحقش يفرح".

ويستعد أهالي القرية لتشييع جنازة الشاب، وسط حالة من الحزن عمت أرجاء القرية.