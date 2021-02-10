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تهجير وغرامة مليوني جنيه.. القضاء العرفي يصدر حكمًا في مشاجرة بكفرالشيخ

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تهجير وغرامة مليوني جنيه.. القضاء العرفي يصدر حكمًا في مشاجرة بكفرالشيخ تهجير وغرامة مليوني جنيه.. القضاء العرفي يصدر حكمًا في مشاجرة بكفرالشيخ

مصراوي Masrawy

01:37 م الأربعاء 10 فبراير 2021

كفرالشيخ- إسلام عمار:

شهدت الوحدة المحلية بمدينة بلطيم، في كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، جلسة عرفية بقاعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم في كفر الشيخ، لإنهاء الخلاف بين 4 أطراف بعزبة أبوشندي بعمدية البنا، التابعة لمدينة الحامول، إثر حدوث مشاجرة أسفرت عن مصرع شخصين، وإصابة 3 بالشلل.

وضمت اللجنة العرفية المشكلة مصطفى محمد عبدالقوي، رئيسًا للجنة، وعبدالجواد عبداللطيف، ومحمد أحمد المسيري أعضاء، والعمدة فوزي عبيدة البدوي، وعلاء الدين يوسف، وبحضور الصحفي محمد زكي، عضو مجلس النواب، لإنهاء الخلاف بين كل من طرف أول عبدالعظيم صادق البحيري خليل، ومحمد حسن بحيري خليل، طرف ثان، وأمان محب بسيوني شندي، طرف ثالث، وعلي لطفي بسيوني أحمد، طرف رابع.

وقررت لجنة الحكم العرفي، وبرضاء جميع الأطراف تهجير وتغريب "صالح. ن" من محل إقامته قرية أبوشندي، عمدية البنا، التابعة للحامول، إلى مكان آخر يبعد مسافة 20 كيلو متر على أقل تقدير، وتغريم الطرفين الثالث، والرابع، 2 مليون جنيه "دية" القتلى.

كما قدرت لجنة الحكم العرفي، ووفقًا وبرضاء جميع الأطراف، تقدير مبلغ 250 ألف جنيه، لصالح عبدالعظيم صادق البحيري، ومثلهم 250 ألف جنيه لصالح رضا نعيم لطفي، تعويضًا لكلاهما عما أصابهما من ضرر.

وقررت اللجنة توقيع شرط جزائي قيمته 2 مليون جنيه، على أي من الأطراف المدون أسمهم في محضر الجلسة العرفية يخل بما جاء بقرارات اللجنة، وكذا تنازل جميع الأطراف عن الشكاوي، والقضايا المرفوعة من أطراف النزاع بعمل توكيلات موثقة في الشهر العقاري من كل طرف لصالح الطرف الآخر، أو لمحاميه، أو الحضور أمام المحكمة للقرار بالصلح.

تعود التفاصيل إلى عام 2019، عندما نشبت مشاجرة بالأسلحة النارية، بين عائلتين بعزبة أبوشندي، بسبب خلافات الجيرة ما أدى إلى مقتل شخصين، وإصابة 3 بفقدان الحركة.

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