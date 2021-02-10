أخبار عاجلة

"الحمار وصاحبه".. شاب يتجول محافظات الصعيد لرصد وتوثيق العادات والتقاليد -
هذه الأخطاء تتسبب بتفاقم مشكلة البثور على بشرتك -
اليوم.. محاكمة أسامة الشيخ و3 آخرين في قضية الكسب غير المشروع -
حب وخيانة.. القصة الكاملة لانتحار طبيب في النيل حاملا بوكيه ورد بالدقهلية -
هكذا تساهم قشور الموز في تأخير شيخوخة البشرة وتفتيح لونها -
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية -
التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية -
الفصل في طلب رد قاضي محاكمة هدير الهادي.. اليوم -
مصدر عسكري سوري: إسرائيل أطلقت رشقات صاروخية على محيط العاصمة دمشق -
المكسيك تأمل في العمل مع كوبا بشأن تجارب المرحلة الثالثة للقاح كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

ميشيل أوباما تطلق برنامج طهي للأطفال على "نتفليكس"

Print
ميشيل أوباما تطلق برنامج طهي للأطفال على "نتفليكس" ميشيل أوباما تطلق برنامج طهي للأطفال على "نتفليكس"

مصراوي Masrawy

01:45 م الأربعاء 10 فبراير 2021

كتبت – إيمان محمود

أعلنت زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق ميشيل أوباما، مساء الثلاثاء، استعدادها لإطلاق برنامج طبخ للأطفال، وذلك عبر منصة "نتفليكس".

وقالت سيدة أمريكا الأولى السابقة، في تغريدة عبر صفحتها الرسمية على تويتر، إن البرنامج الذي يسمى "وافلز+موتشي" "Waffles+Mochi"، سيتم عرضه يوم الـ16 مارس القادم.

وأضافت "أنا متحمسة للعائلات والأطفال في كل مكان للانضمام إلينا في مغامراتنا حيث سنكتشف ونطبخ ونتناول طعاما لذيذا من جميع أنحاء العالم".

واستطردت "أنا متحمسة أيضًا للعمل مع PHAnews (Partnership for a Healthier America)لمساعدة الأطفال على بناء عادات صحية ومساعدة العائلات في الطهي بمكونات طازجة معًا في المنزل".

وقالت "نتفليكس" في بيان وصف مقدمة البرنامج: "بمساعدة الوجوه الجديدة الودودة مثل مالكة السوبر ماركت، السيدة أوباما، وعربة التسوق الطائرة السحرية كدليل لهما، ينطلق وافلز وموتشي في مهمة البحث عن مكونات عالمية، حيث سيسافران إلى المطابخ والمطاعم والمزارع والمنازل في جميع أنحاء العالم، لطهي الوصفات باستخدام مكونات يومية إلى جانب طهاة مشهورين ومنزليين وأطفال ومشاهير"، بحسب ما نقلته "سي إن إن".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية

​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية

مصر وألمانيا تعربان عن دعمهما لتشكيل حكومة لبنانية

مصر وألمانيا تعربان عن دعمهما لتشكيل حكومة لبنانية

​القوى العاملة: تحصيل ربع مليون جنيه مستحقات مصري بالسعودية

​القوى العاملة: تحصيل ربع مليون جنيه مستحقات مصري بالسعودية

تحافظ على المواطنين.. الجالية المصرية بالسعودية تشيد بتمديد الإجراءات الاحترازية

تحافظ على المواطنين.. الجالية المصرية بالسعودية تشيد بتمديد الإجراءات الاحترازية

شبكة عيون الإخبارية