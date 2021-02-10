التفاصيل الكاملة لمقتل صاحب سلسلة "كبابجي الفقير" في أكتوبر

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات مقتل صاحب سلسلة مطاعم "كبابجي الفقير" بمدينة 6 أكتوبر.

تلقى قسم ثان أكتوبر بلاغا بوجود إطلاق أعيرة نارية بمزرعة أشجار موالح بطريق الواحات دائرة القسم ووفاة مالكها 70 سنة مالك مطعم على اثر إصابته بطلق ناري.

وتوصلت التحريات إلى أن ثلاثة عاطلين أشقاء والمتعاقدين علي حراسة أحد المواقع (تحت الإنشاء) بذات المنطقة تواصلوا مع المجنى عليه؛ لإجباره علي الاتفاق معهم لحراسة أراضه حيث توجه أحدهم لمزرعة المجني عليه وبرفقته أربعه عاطلين اخرين مستقلين سيارة جيب بدون لوحات وطلبوا من المجني عليه حراسة مزرعته مقابل مبلغ مالي إلا أنه رفض وحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها المجني عليه بإشهار طبنجة "مُرخصة " وأطلق منها عيارين ناريين فـي الهواء فأطلق أحدهم تجاهه عيار ناري من سلاح كان بحوزته أحدثت إصابته التي أودت بحياته. واستولوا على الطبنجة الخاصة به ولاذوا بالهرب.

وعقب تقنين الاجراءات تم استهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبط خمسة متهمين منهم وبحوزتهم (ثلاثة بنادق آلية – عدد من الطلقات من ذات العيار).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرر أحدهم بقيامة بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجنى علية من بندقية الية ضبطت بحوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته، واستولوا علي طبنجة المجني عليه، ولاذوا بالهرب، وتم بإرشادهم ضبط الطبنجة المُستولي عليها والسيارة المستخدمة في الواقعة.