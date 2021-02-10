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أبرزها 7 أطنان دواجن فاسدة.. شرطة تضبط 1298 قضية متنوعة

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أبرزها 7 أطنان دواجن فاسدة.. شرطة التموين تضبط 1298 قضية متنوعة أبرزها 7 أطنان دواجن فاسدة.. شرطة تضبط 1298 قضية متنوعة

مصراوي Masrawy

01:15 م الأربعاء 10 فبراير 2021

كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1298 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، جاء أبرزها ضبط (7,4 طن "مقطعات دواجن " بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وتشكل خطراً على الحصة العامة).. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.

ضبط (4,5 طن "دواجن" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مجزر دواجن "بدون ترخيص") بمحافظة كفر الشيخ.

ضبط (1,75 طن أسماك مدخنة "رنجة" معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية) وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج الأسماك المدخنة "بدون ترخيص") بمحافظة البحيرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيق.

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