مسئول الجماعة الإسلامية في المنيا يكشف ترتيبات جنازة القيادي كرم زهدي

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مصراوي Masrawy

المنيا- محمد النادي:

كشف الشيخ رجب حسن مسئول الجماعة الإسلامية في محافظة المنيا، ترتيبات دفن كرم زهدي الرئيس الأسبق لمجلس شورى الجماعة، والذي توفي اليوم الأربعاء داخل مستشفى الإسكندرية الجامعي عن عمر 69 عامًا.

وقال مسئول الجماعة في تصريحات لـ"مصراوي": إن جثمان "زهدي" يصل مساء اليوم، وتصلى عليه الجنازة داخل مسجد الفحام بجوار مقابر مدينة المنيا، وذلك عقب صلاة العشاء.

وأوضح "حسن"، أن رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية الأسبق، من مواليد المنيا عام 1952، ويجري نقله بعد قليل من مستشفى الإسكندرية الجامعي.

يذكر أن "زهدي"، هو صاحب مبادرة وقف العنف التي أطلقتها الجماعة، بالاشتراك مع الدكتور ناجح إبراهيم، عضو مجلس شورى الجماعة، واللذين قررا حل مجلس شورى الجماعة الإسلامية، والتقدم باستقالتهما من إدارة الجماعة والتفرغ للعمل الدعوي، بعد خلافات حادة بين قيادات الجماعة بمختلف المحافظات عقب الإفراج عن عبود الزمر ومطالبته بإجراء انتخابات لاختيار مجلس شورى جديد للجماعة الإسلامية.