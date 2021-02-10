أخبار عاجلة

"الحمار وصاحبه".. شاب يتجول محافظات الصعيد لرصد وتوثيق العادات والتقاليد -
هذه الأخطاء تتسبب بتفاقم مشكلة البثور على بشرتك -
اليوم.. محاكمة أسامة الشيخ و3 آخرين في قضية الكسب غير المشروع -
حب وخيانة.. القصة الكاملة لانتحار طبيب في النيل حاملا بوكيه ورد بالدقهلية -
هكذا تساهم قشور الموز في تأخير شيخوخة البشرة وتفتيح لونها -
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية -
التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية -
الفصل في طلب رد قاضي محاكمة هدير الهادي.. اليوم -
مصدر عسكري سوري: إسرائيل أطلقت رشقات صاروخية على محيط العاصمة دمشق -
المكسيك تأمل في العمل مع كوبا بشأن تجارب المرحلة الثالثة للقاح كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ الفيوم: 7.9 مليارات لتطوير إطسا ويوسف الصديق

Print
محافظ الفيوم: 7.9 مليارات لتطوير إطسا ويوسف الصديق محافظ الفيوم: 7.9 مليارات لتطوير إطسا ويوسف الصديق

مصراوي Masrawy

01:20 م الأربعاء 10 فبراير 2021

الفيوم– حسين فتحى:

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا اليوم الأربعاء، لمراجعة المشروعات والأعمال التي يجري تنفيذها بقرى إطسا ويوسف الصديق، ضمن مبادرة تطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية.

وناقش "الأنصاري" مسئولي قطاعات الصرف الصحي، ومياه الشرب، والطرق، والزراعة، والري، والتضامن الاجتماعي، والطب البيطري، والكهرباء، والغاز الطبيعي، والتليفونات، والصحة، والشباب والرياضة والتعليم، في المشروعات المزمع تنفيذها بإطسا ويوسف الصديق.

وأوضح المحافظ، أن مركزي إطسا ويوسف الصديق يمثلان نحو 30% من إجمالي المحافظة من حيث المساحة وعدد السكان، لافتاً أن التكلفة التقديرية لأعمال التطوير التي ستشملها المبادرة بالمركزين تبلغ 9.7 مليار جنيه، بواقع 5.4 مليار جنيه لإطسا، و4.3 مليار جنيه لمركز يوسف الصديق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية

​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية

مصر وألمانيا تعربان عن دعمهما لتشكيل حكومة لبنانية

مصر وألمانيا تعربان عن دعمهما لتشكيل حكومة لبنانية

​القوى العاملة: تحصيل ربع مليون جنيه مستحقات مصري بالسعودية

​القوى العاملة: تحصيل ربع مليون جنيه مستحقات مصري بالسعودية

تحافظ على المواطنين.. الجالية المصرية بالسعودية تشيد بتمديد الإجراءات الاحترازية

تحافظ على المواطنين.. الجالية المصرية بالسعودية تشيد بتمديد الإجراءات الاحترازية

شبكة عيون الإخبارية