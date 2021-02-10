محافظ الفيوم: 7.9 مليارات لتطوير إطسا ويوسف الصديق

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مصراوي Masrawy

الفيوم– حسين فتحى:

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا اليوم الأربعاء، لمراجعة المشروعات والأعمال التي يجري تنفيذها بقرى إطسا ويوسف الصديق، ضمن مبادرة تطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية.

وناقش "الأنصاري" مسئولي قطاعات الصرف الصحي، ومياه الشرب، والطرق، والزراعة، والري، والتضامن الاجتماعي، والطب البيطري، والكهرباء، والغاز الطبيعي، والتليفونات، والصحة، والشباب والرياضة والتعليم، في المشروعات المزمع تنفيذها بإطسا ويوسف الصديق.

وأوضح المحافظ، أن مركزي إطسا ويوسف الصديق يمثلان نحو 30% من إجمالي المحافظة من حيث المساحة وعدد السكان، لافتاً أن التكلفة التقديرية لأعمال التطوير التي ستشملها المبادرة بالمركزين تبلغ 9.7 مليار جنيه، بواقع 5.4 مليار جنيه لإطسا، و4.3 مليار جنيه لمركز يوسف الصديق.