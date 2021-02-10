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بالصور.. محافظ كفر الشيخ يسلم 18 وحدة سكنية للمستحقين في قلين

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بالصور.. محافظ كفر الشيخ يسلم 18 وحدة سكنية للمستحقين في قلين بالصور.. محافظ كفر الشيخ يسلم 18 وحدة سكنية للمستحقين في قلين

مصراوي Masrawy

01:17 م الأربعاء 10 فبراير 2021

كفر الشيخ- إسلام عمار:

سلّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، 18 وحدة سكنية، للمستحقين بمدينة قلين، وذلك ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد منصور، وكيل وزارة الإسكان والمرافق، وعلى سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين.

وأكد المحافظ أن عدد العمارات التي جرى إنشاؤها بلغت 24 تضم 552 وحدة سكنية، جرى تسكين 160 منها، وتسليم 18 لأصحابها المُتقدمين من مُستحقيها.

وتفقد المحافظ أسطح الوحدات السكنية، وأعلن إنشاء حدائق بين العمارات السكنية، وطرح المحال بها للانتفاع لتوفير احتياجات الأسر، وتوفير وسائل مواصلات لخدمة الأهالي.

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