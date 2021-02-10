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بالصور.. تعطل حركة المرور لمدة ساعة بسبب قطار معطل في قليوب

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بالصور.. تعطل حركة المرور لمدة ساعة بسبب قطار معطل في قليوب بالصور.. تعطل حركة المرور لمدة ساعة بسبب قطار معطل في قليوب

مصراوي Masrawy

01:11 م الأربعاء 10 فبراير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهد مزلقان عرب العراقي بقليوب، بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، زحامًا شديدًا، وجرى منع مرور السيارات عبره، بسبب تعطل أحد القطارات، ما أدى إلى توقف السيارات في الاتجاهين للمزلقان، وسادت حالة من الغضب بين المواطنين لتأخرهم على أعمالهم.

تلقى اللواء فخر العربي، مدير الأمن، إخطارًا بتكدس السيارات أمام مزلقان عرب العراقي بقليوب، في الاتجاهين، وجرى الدفع بقوة أمنية من قسم شرطة قليوب إلى مكان البلاغ.

وتبين وجود قطار معطل على مزلقان عرب العراقي، ما تسبب في توقف حركة السيارات حتى امتدت إلى الطريق الزراعي السريع بمدخل مدينة قليوب، وجرى إصلاح القطار بعد قرابة ساعة وتسيير الحركة المرورية عبر المزلقان.

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