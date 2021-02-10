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17 فبراير.. استقبال الطلاب بالمدن الجامعية بجامعة بنها

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17 فبراير.. استقبال الطلاب بالمدن الجامعية بجامعة بنها 17 فبراير.. استقبال الطلاب بالمدن الجامعية بجامعة بنها

مصراوي Masrawy

01:10 م الأربعاء 10 فبراير 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:
أعلنت جامعة بنها، اليوم الأربعاء، استقبال الطلاب وتسكينهم بدءًا من يوم 17 فبراير الجاري بالمدن الجامعية، "بشبرا وكفر سعد ببنها ومشتهر وطوخ"، استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي.
وأشار الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أنه تقرر عودة العاملين والموظفين بكامل قوتهم بداية من يوم السبت 13 فبراير، والانتهاء من أعمال الصيانة الكاملة لغرف الإقامة والطرق وصالات المذاكرة، وأجهزة المطابخ.

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