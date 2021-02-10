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"جود للإسكان" توضح آلية الحصول على خدمات الدعم: لا تسجيل للمستفيدين

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"جود للإسكان" توضح آلية الحصول على خدمات الدعم: لا تسجيل للمستفيدين "جود للإسكان" توضح آلية الحصول على خدمات الدعم: لا تسجيل للمستفيدين
الحالات المستحقة هي الأسر "الأشد حاجة" والتي تدرج في بناء على الجمعيات

كشفت منصة جود الإسكان، الآلية المعتمدة للحصول على خدمات الدعم السكني (التملك أو الإيجار) للأسر المستفيدة من المنصة؛ مشيرةً إلى أنه لا يوجد تسجيل للمستفيدين عبر المنصة إطلاقاً، ويتم التسجيل فقط من خلال الجمعيات الشريكة.

وقالت "جود" في بيان نشرته عبر حسابها على "تويتر" مساء أمس: نظراً لورود العديد من الاستفسارات بشأن إتاحة منصة جود الإسكان لاستقبال طلبات تأمين السكن للتملك أو دعم الإيجار عبر التسجيل المباشر، فإن المنصة الوطنية للدعم السكني "جود الإسكان" تؤكد أن الحالات المستحقة للدعم هي الأسر من فئة "الأشد حاجة" والتي تدرج في المنصة بناءً على ما يصل إليها من الجمعيات الأهلية الشريكة والمعتمدة في كل مناطق المملكة، ليتم بعد ذلك استكمال عمليات التحقق والتدقيق والمراجعة وفق الأنظمة والمعايير المحددة وبالتكامل مع الجهات ذات الاختصاص.

وأوضحت أن طريقة الاستفادة من الخدمات تتم عن طريق الدخول على صفحة (تعرف على جود) لمعرفة الجمعيات الشريكة، ثم التواصل مع الجمعية الشريكة القريبة، بعدها تقوم الجمعية بدراسة حالة الاستحقاق بناءً على معايير جود من خلال البحث الاجتماعي المكتبي والميداني، بعد ذلك التحقق بواسطة التكامل التقني مع عدد من القطاعات الحكومية، وأخيراً الترشيح ورفع الحالة بالمنصة يتم بعد التدقيق من قبل فريق جود.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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