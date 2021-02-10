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سيات تكشف عن محرك جديد بقوة 245 حصان لأيقونتها Tarraco ( ومواصفات)

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سيات تكشف عن محرك جديد بقوة 245 حصان لأيقونتها Tarraco (أسعار ومواصفات) سيات تكشف عن محرك جديد بقوة 245 حصان لأيقونتها Tarraco ( ومواصفات)

مصراوي Masrawy

01:23 م الأربعاء 10 فبراير 2021

برشلونة - (د ب أ):

أعلنت شركة سيات الأسبانية الرائدة فى صناعة السيارات، عن تزويد وحش الأراضي الوعرة Tarraco بمحرك بنزين تربو جديد يزأر بقوة 245 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 370 نيوتن متر.

وأوضحت الشركة الإسبانية، أن السيارة Tarraco، التي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض SUV، تنطلق بسواعد المحرك الجديد من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 2ر6 ثانية، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 228 كلم/س.

أما معدل استهلاك السيارة، التي يمكن تجهيزها بخمسة إلى سبعة مقاعد، من الوقود فيتراوح بين 8ر8 و2ر9 لتر/100 كلم.

وتتضافر جهود المحرك الجديد مع ناقل حركة مزدوج القابض من 7 سرعات وكذلك مع نظام الدفع الرباعي.

وأعلنت سيات أنه مع المحرك الجديد يبدأ سعر السيارة Tarraco من 44 ألف و350 يورو (أى مايعادل 842,650 جنيه تقريبا).

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