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التحالف العربي يعلن تدمير طائرتين مسيرتين للحوثيين

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التحالف العربي يعلن تدمير طائرتين مسيرتين للحوثيين التحالف العربي يعلن تدمير طائرتين مسيرتين للحوثيين

مصراوي Masrawy

01:19 م الأربعاء 10 فبراير 2021

الرياض - (د ب أ):

أعلنت قيادة القوات المشتركة لـ"تحالف دعم الشرعية في اليمن"، الذي تقوده ، اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار (مفخختين) أطلقتهما جماعة الحوثي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي قوله إن "قوات التحالف المشتركة تمكنت اليوم من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار (مفخختين) أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية".

ويكثف الحوثيون من إطلاق الطائرات المسيرة إلا أن التحالف يعلن عن إسقاطها.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يدعم اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.

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