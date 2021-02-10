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"بيونتيك" تبدأ إنتاج لقاحها في مصنع جديد بماربورج

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"بيونتيك" تبدأ إنتاج لقاحها في مصنع جديد بماربورج "بيونتيك" تبدأ إنتاج لقاحها في مصنع جديد بماربورج

مصراوي Masrawy

01:17 م الأربعاء 10 فبراير 2021

برلين - (د ب أ):

أعلنت شركة تطوير اللقاحات الألمانية "بيونتيك" أنها أطلقت إنتاج لقاحها المضاد لكورونا، الذي طورته بالتعاون مع شركة "فايزر" الأمريكية، في مصنع جديد في مدينة ماربورج الألمانية، والذي من المأمول أن يلعب دورا رئيسيا في زيادة عمليات التسليم المستقبلية للقاح.

وكانت الخطوة الأولى هي إنتاج "mRNA" (الحمض النووي الريبوزي المرسال)، وهو المكون الفعال للقاح.

وتخطط الشركة لإنتاج ما يصل إلى 250 مليون جرعة من لقاح كورونا في ماربورج في النصف الأول من عام 2021. ومن المقرر توزيع اللقاحات الأولى المصنعة هناك في أوائل أبريل المقبل.

وبمجرد تشغيل موقع ماربورج بكامل طاقته، ستبلغ طاقته الإنتاجية السنوية 750 مليون جرعة. وجاء في بيان الشركة اليوم الأربعاء: "هذا سيجعل الموقع أحد أكبر مواقع تصنيع الحمض النووي الريبي في أوروبا".

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