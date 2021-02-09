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شركة الطيران الليبية تعلن موعد أولى رحلاتها بين طرابلس وبنغازي

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ذكرت ذلك صحيفة "اليوم السابع" المصرية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الشركة أعلنت تدشين أولى رحلاتها بين مطاري "بنينا" في بنغازي ومطار "معيتيقة" في العاصمة طرابلس، غدا الأربعاء.

© AFP 2020 / HANDOUT

وذكرت الشركة في بيان نشرته على "فيسبوك": "تعلن شركة الخطوط الجوية الليبية إطلاق رحلة من مطار بنينا الدولي (معيتيقة - بنينا) غدا الأربعاء في تمام الساعة العاشرة صباحا".

ولفتت إلى أن ذلك يأتي في ظل توحيد الإدارة العامة للشركة.

واختار منتدى ليبيا بقيادة الأمم المتحدة، يوم 5 فبراير/ شباط 2021، حكومة ليبية مؤقتة عن طريق التصويت أصبح فيها محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي وعبد الحميد الدبيبة رئيسا للوزراء.

وفازت قائمة المنفي والدبيبة بـ 39 صوتا مقابل 34 صوتا لمنافسيهما رئيس برلمان الشرق عقيلة صالح ووزير الداخلية المقيم في الغرب فتحي باشاغا لمنصب رئيس الوزراء.

وكان الدبيبة يتزعم تيار ليبيا المستقبل الذي ينشط سياسيا ويشارك باسمه في ملتقيات الحوار الليبي، وهو أحد أبرز عناصر أسرة الدبيبة بمصراتة التي تدير ثروات طائلة، ورشحته الأسرة لمنصب رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

يذكر أن البعثة الأممية في ليبيا، كانت قد أعلنت، اللجوء لخيار تشكيل قوائم لمرشحي المجلس الرئاسي، بعد عدم حصول أي منهم النسبة المطلوبة من التصويت وفق آلية المجمعات الانتخابية للأقاليم الثلاثة، طرابلس وبرقة وفزان.

وعانت ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة بين في طرابلس المعترف بها من المجتمع الدولي، وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها مجلس النواب وقوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر، منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق معمر القذافي في عام 2011.

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