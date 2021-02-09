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"جوجل" تضيف أداة جديدة مخصصة لمقاطع الفيديو

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"جوجل" تضيف أداة جديدة مخصصة لمقاطع الفيديو "جوجل" تضيف أداة جديدة مخصصة لمقاطع الفيديو
ستسعى إلى تحسين تجربة المشاهدة في تطبيقها للصور

دشنت شركة "جوجل" الأمريكية أداة جديدة، تم تخصيصها بشكل خاص لمقاطع الفيديو.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن تطبيق "جوجل للصور" أضاف أداة جديدة لتكبير وتصغير مقاطع الفيديو.

وستسعى تلك الأداة إلى تحسين تجربة مشاهدة مقاطع الفيديو، في تطبيق "جوجل للصور" الخاص بها.

كما يجلب التحديث الأخير لـ"جوجل فوتوز" عددًا من الميزات الأخرى الرائعة؛ حيث سيسمح قرص جديد بتكبير مقاطع الفيديو أو تصغيرها، عن طريق النقر المزدوج على الفيديو.

وتشير "جوجل" إلى أن تلك التقنية لن تؤثر على جودة مقاطع الفيديو الموجودة.

وأعلنت "جوجل" أن تلك التقنية متاحة فقط حاليًا لعدد محدود من المستخدمين، وسيتم نقلها إلى باقي مستخدميها في وقت لاحق بعد الانتهاء من اختبارها.جوجل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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