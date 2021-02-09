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أمانة الرياض عن مخالفات إجراءات كورونا: 252 جولة كل ساعة وبلاغ كل 5 دقائق

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قالت: ملصقات الإغلاق تبرز على واجهة ١٢٩ منشأة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية

أمانة الرياض عن مخالفات إجراءات كورونا: 252 جولة كل ساعة وبلاغ كل 5 دقائق

قالت #أمانة_منطقة_الرياض، مساء أمس، إنه في كل 60 دقيقة تنفّذ ٢٥٢ جولة رقابية لمراقبينا، كاشفة عن ملصقات الإغلاق تبرز على واجهة ١٢٩ منشأة تجارية خالفت إجراءات #كورونا الوقائية خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وأمس الأول قالت الأمانة: ملصقات الإغلاق تتوسط الواجهات الأمامية لـ٨٤ منشأة تجارية لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية من #كورونا.. و٥٨٨ مخالفة حصيلة ٤٥١٢ جولة رقابية لمراقبينا خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وكشفت أنه بنسبة تنفيذ بلغت ٩٦ بالمائة، فإن #أمانة_منطقة_الرياض تستقبل كل ٥ دقائق بلاغاً جديداً متصلاً بمخالفة إجراءات #كورونا الاحترازية.

أمانة الرياض عن مخالفات إجراءات كورونا: 252 جولة كل ساعة وبلاغ كل 5 دقائق

أمانة الرياض عن مخالفات إجراءات كورونا: 252 جولة كل ساعة وبلاغ كل 5 دقائق

أمانة الرياض الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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