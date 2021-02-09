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راح ضحيته ابن المالك.. محافظ المنيا يتابع حادث الانهيار الجزئي بأحد الفنادق (صور)

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راح ضحيته ابن المالك.. محافظ المنيا يتابع حادث الانهيار الجزئي بأحد الفنادق (صور) راح ضحيته ابن المالك.. محافظ المنيا يتابع حادث الانهيار الجزئي بأحد الفنادق (صور)

مصراوي Masrawy

11:45 م الإثنين 08 فبراير 2021

المنيا - محمد النادي:

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مساء اليوم الإثنين، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبو زيد، موقع حادث انهيار حائط بطول 25 مترًا، نتيجة انفجار ماسورة مياه، بمنتجع حورس السياحي في حي شمال مدينة المنيا، إذ أسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 3 آخرين.

رافق المحافظ العقيد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا، والدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة، والدكتور شريف مدحت مدير فرع الإسعاف بالمنيا.

زار المحافظ المستشفى العام للاطمئنان على حالة المصابين، ووجّه بتوفير العناية الطبية اللازمة حتى تحسن حالتهم الصحية، كما قدم واجب العزاء لأسرة المتوفي، داعيًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمده بالرحمة والمغفرة.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنيا، بانهيار حائط أحد الفنادق طوله 25 متر، وأسفر عن مصرع شخص وهو نجل مالك الفندق، وإصابة 3 أشخاص آخرين، جرى نقلهم جميعًا إلى المستشفى العام.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وجرى عمل كردون أمني حول مكان الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة.

وأوضح مصدر أمني، في تصريحات له، سبب انهيار حائط الفندق، مؤكدًا أن السبب هو انفجار ماسورة مياه.

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