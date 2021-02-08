إطلالات اليوم: درة بإطلالة ساحرة.. ونسرين طافش جريئة

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مصراوي Masrawy

كتبت- أسماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حسابهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "مصراوي"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة، عبر صفحاتهن على "إنستجرام"

- درة:

تألقت الفنانة درة، بـ جامبسوت من الدنيم باللون الأزرق مزينا بحزام بنفس اللون عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلة.

- لقاء الخميسي:

طلت الفنانة لقاء الخميسي بفستان ميرميد ، مزينا بالتطريزات باللون الفضي، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت أن تترك شعرها منسدلا، وذلك خلال صورة نشرتها بـ"إنستجرام".

- ريهام أمين:

ارتدت الفنانة ريهام أمين توب باللون الأبيض مع بنطلون جينز غامق وجاكيت باللون الرصاصي، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون البينك الفاتح، واختارت أن تترك شعرها منسدلا.

- مي عمر:

تألقت بـ بالطو باللون الأبيض مع توب بنفس اللون، وبنطلون جينز فاتح، واعتمدت مكياجا هادئا، وتركت خصلات شعرها منسدلا.

- نوال الزغبي:

طلت الفنانة نوال الزغبي بفستان قصير باللون الأزرق، مزود بأكمام ومزينا بالتطريزات باللوني الأزرق والأسود، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون البيج، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

- إيمان العاصي:

كما ارتدت الفنانة إيمان العاصي توب باللون الرصاصي مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأحمر، وتركت شعرها مرفوعا لأعلي.

- دنيا سمير غانم:

ارتدت الفنانة دنيا سمير غانم سويت شيرت مزودا بأكمام باللون الأزرق مع بنطلون بنفس اللون، واعتمدت مكياجا هادئا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللوني الرصاصي والأزرق، وتركت شعرها منسدلا.

- نسرين طافش:

تألقت بـ شميز قصير باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا ترابيا، ونسقت إطلالتها بحذاء باللوني الأبيض والأسود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلة.