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أنوثة ورقي.. شاهد أبرز إطلالات الفنانة شادية الساحرة

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أنوثة ورقي.. شاهد أبرز إطلالات الفنانة شادية الساحرة أنوثة ورقي.. شاهد أبرز إطلالات الفنانة شادية الساحرة

مصراوي Masrawy

06:14 م الإثنين 08 فبراير 2021

كتبت- أسماء مرسي

نحتفل اليوم بذكرى ميلاد الفنانة الراحلة شادية، التي تميزت بإطلالتها البسيطة والرقيقة والجذابة، إذ كانت تعتمد على قصات الشعر الطبيعية، والبسيطة، إضافة إلى لمساتها الخاصة في وضع المكياج، حيث كانت نموذج يحتذى به فى الأناقة وحسن اختيار الأزياء المناسبة لها، فلسنوات طويلة فى مشوارها الفنى، تألقت بأفضل الإطلالات، وتنوعت إطلالاتها بين الفستان المنفوش القصير، والفستان البسيط، وكانت أشهر من ارتدت الفساتين ذات الصدر دائرى الشكل.

واحتفالا بعيد ميلادها نستعرض لكم أجمل وأبرز الإطلالات التي خطفت الأنظار من بعض أفلامها، والتي تعد علامة مميزة، أثرت في جمهورها.

- المنفوش والمجسم

تألقت الفنانة شادية بأزيائه، حتى أنها كانت تظهر على أغلفة المجلات قديمًا كموضة للعام، كان ضمن إطلالتها ارتداء الفساتين المنفوشة، والمجسمة.

- فستان الفرح

طلت شادية خلال فيلم الهاربة بزي عروسة، استطاعت من خلاله أن تطل بإطلالة ساحرة مختلفة لفستان الزفاف على طريقتها، استعانت به الفتيات فيما بعد.

- الكاجوال

على غرار الفساتين، تألقت الفنانة شادية في استايل الكاجوال حيث كانت تعتمد على البنطلون في أدوارها التمثيلية، ماجعلها أن تسيطر على صيحات الموضة في فترة الخمسينات والستينيات.

- الأوف شولدر

كما تميزت أيضا بتركيزها في اختيارها للفساتين على قصة الأوف شولدر، والكب التي تبرز أنوثتها وجمالها.

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