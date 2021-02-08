أبرز إطلالات حلا شيحة.. أيقونة للبساطة والنعومة

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مصراوي Masrawy

كتبت- أميرة حلمي

من المنتظر اليوم انعقاد قران الفنانة حلا شيحة والداعية معز مسعود، في أحدي الفنادق الكبري بالقاهرة، وينتظر متابعين "شيحة" إطلالتها المتوقع لها أن تتسم بالبساطة كعادتها في أغلب فساتينها،

نستعرض أبرز إطلالة "حلا" في عدد من المهرجنات والمناسبات عقب عودتها للفن خلال السطور التالية.

- فستان أبيض

ارتدت فستانًا أبيض حمل توقيع Maison Rabih Kayrouz، في الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، واتسمت الإطلالة بالبساطة والنعومة وقلة التفاصيل، تميز بقصة الإمبير المشدودة عند منطقة الصدر والخصر.

- تتألق بالوردي الجريء

بمهرجان الجونة بدورتة الثالثة أيضاً تألقت بفستان آخر وردي اللون بقصة جريئة ومكشوف، كت ويبرز منطقة الصدر ويظهر رشاقة خصرها، والجزء الأسفل من الفستان بليسية.

- فستان أسود

بمهرجان القاهرة السينمائي بدورتة الـ41، تألقت "شيحا" فستان يحمل توقيع دار Temraza، مكون من قطعتين الجزء الأعلى قصة "ستوميك" كشفت عن بطنها مع صدر مكشوف بحمالات رفيعة تحيط الرقبة وتتزين بوردة ضخمة، والجزء الأسفل جيب طويلة بفتحات جانبية مغطاة بطبقة من الشيفون.

- اللون الكحلي وقصة الـ one shoulder

بختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41، ارتدت فستان "وان شولدر"، باللون الكحلي، من الستان المنفوش، كما تميز الفستان بفتحة جانبية طويلة.

- اللون النيود

بقصة مختلفة جريئة، تتميز بالأربطة حول الرقبة والصدر والخصرـ وقصة الكب، واللون النيود وطيات قصيرة من الأمام تشبهه الجيب، والشعر المنسدل والمكياج النيود الهاديء، بهذا اللوك خطفت حلا شيحا الأنظار بمهرجان الجونة.