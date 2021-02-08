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أبرز تسريحات شعر شادية التي أصبحت أيقونة في عالم الموضة

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أبرز تسريحات شعر شادية التي أصبحت أيقونة في عالم الموضة أبرز تسريحات شعر شادية التي أصبحت أيقونة في عالم الموضة

مصراوي Masrawy

03:30 م الإثنين 08 فبراير 2021

موضة زمن الفن الجميل عادت بقوة في السنوات الماضية، مثل الفساتين "المنفوشة"، وفساتين الأميرات، والحقائب الصغيرة بالأشكال الهندسية، والإكسسورات الكلاسكية الفخمة، بالإضافة إلى تسريحات الشعر بأنواعها.

اشتهرت معبودة الجماهير بتسريحات الشعر المختلفة، التي تطورت وتغيرت مع السنوات، خاصًة الغرة "القٌصَة"، حتى أصبحت معروفة باسم "قٌصَة شادية" في صالونات التجميل.

وظهرت شادية بالغرة "القٌصَة" من القصيرة من الأمام ولكنها مثنية بعض الشيء في الخمسينات، وأصبحت قصيرة من الأمام لتناسب شعرها القصير في نهاية الخمسينات ومطلع الستينات مثل التي ظهرت بها في فيلم "ارحم حبي".

واعتمدت شادية على صيحة "القٌصَة" على جنب، والتي لاءمت وجها كثيرًا، وأصبحت مشهورة حتى عامنا الحالي، في فيلم لا تذكريني 1961.

وظهرت بـ الغرة الطويلة في فيلم الزوجة 13 سنة 1962، بينما تنوعت تسريحة شعرها بأكثر من شكل في فيلم "مراتي مدير" 1966، والتي اعتمدت على الاكسسورات كبديل عن الغرة مع الشعر القصير، وغرة الجبين عندما ترفع شعرها للوراء.

وفي هذا الألبوم نستعرض لكم أشهر تسريحات الغرة "القٌصَة" لشعر شادية، والتي أصبحت رائجة في عالمنا الحالي.

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