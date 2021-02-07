وفد "الصحة العالمية" بالصين يعلن اكتشافات مهمة عن منشأ "كورونا"

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معهد ووهان وسوقها ليسا المصدر

أعلن بيتر دازاك عالم الحيوانات البريطاني المشارك ضمن وفد منظمة الصحة العالمية الموجود حاليًا في مدينة ووهان الصينية، اليوم (الأحد) عن اكتشافات مهمة ضمن التحقيق الرامي إلى الكشف عن منشأ فيروس كورونا المستجد.

وفنّد "دازاك" في حوار مع وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية الفرضية المختبرية، التي ترى أن فيروس كورونا تسرب من معهد ووهان لعلوم الفيروسات، الذي يدرس الفيروسات التاجية التي يعود منشأها إلى الخفافيش، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

بيّن العالم البريطاني المقيم في أمريكا، أن البحوث اللاحقة كشفت حالات إصابة وقعت قبل تفشي الفيروس في سوق ووهان، ما يفنّد الفرضية القاضية بأن السوق منشأ كورونا، لكنّ المحققين الدوليين تمكنوا من اكتشاف دلائل مهمة تسلط الضوء على دور السوق في الجائحة.

وأضاف أن الخبراء يعلمون الآن ما لم يعلموا في البداية، وهذا أن هناك العديد من المرضى الذي لم تظهر لديهم أعراض إصابة إطلاقًا أو كانت هذه الأعراض خفيفة، والعمل جارٍ من أجل تحديد عدد هؤلاء المرضى في الصين وتاريخ إصابتهم.

وأشار إلى أن أفراد الوفد انقسموا إلى ثلاث مجموعات تعمل على دراسة دور الحيوانات المحتمل في ظهور كورونا، وطرق تفشي العدوى، والعينات البيئية، وأن جهود المهمة تتركز الآن على جمع هذه الاستكشافات.