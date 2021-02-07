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تلوح بفرض حظر تجول لمكافحة كورونا

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السعودية تلوح بفرض حظر تجول لمكافحة كورونا تلوح بفرض حظر تجول لمكافحة كورونا

مصراوي Masrawy

07:48 م الأحد 07 فبراير 2021

الرياض - (د ب ا)

لوحت اليوم الأحد، بفرض حظر تجول حال دعت الحاجة إلى ذلك لمكافحة المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) مشيرة إلى أن الجهات المختصة تراقب المنحنيات الخاصة بالفيروس .

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية السعودية المقدم طلال الشلهوب اليوم الأحد، خلال حديثه عن مستجدات فيروس كورونا في المملكة إن قرار منع التجول بيد المجتمع، مشيرًا إلى أنه متى ما دعت الحاجة سيتم إقرار ذلك.

وأشار إلى ارتفاع نسبة مخالفات الاجراءات الاحترازية بـ 72%، محذرًا من بث الشائعات والمعلومات المغلوطة التي تتسبب بإثارة الهلع في ما يخص فيروس كورونا.

وأضاف "نحذر كل من يعمل على بث الشائعات أو تداولها ونشر معلومات مغلوطة من شأنها أن تسبب إثارة الهلع أو التحريض على مخالفة الإجراءات الاحترازية، بغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو السجن لمدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن 5 سنوات أو بهما معا".

وأشار إلى أنه في حال تكرار المخالفات تضاعف العقوبة الموقعة".

من جانبه أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية دكتور محمد العبدالعالي، بأن الدراسات العالمية تشير إلى أن أكثر من 80 ٪ من التأثيرات المتعلقة بالتحكم بالجائحة ارتبطت بأنشطة اجتماعية".

وأضاف العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي "أن الصحة السعودية ترصد ارتفاعا في منحنى الإصابات المؤكدة، والحالات الحرجة ارتفعت بنسبة 35 %".

وأوضح العبد العالي، أن إعطاء الجرعة الثانية بعد الأولى من 3 إلى 6 أسابيع من لقاح فيروس كورونا، وانها ستعطي الفعالية المنشودة والمأمولة.

وتابع أن عدد الذين تلقوا اللقاح حتى الآن بلغ عددهم 443153.

كانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم الاحد أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى 370278 فيما بلغ اجمالي الوفيات 6402 حالة.

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مصراوي Masrawy

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