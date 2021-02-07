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هل غير مظهره؟.. كاظم الساهر يثير الجدل بصور جديدة

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هل غير مظهره؟.. كاظم الساهر يثير الجدل بصور جديدة هل غير مظهره؟.. كاظم الساهر يثير الجدل بصور جديدة

مصراوي Masrawy

07:12 م الأحد 07 فبراير 2021

كتبت- هند خليفة

أثار النجم الكبير كاظم الساهر جدلًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صور وفيديو قصير له تم نشره عبر الصفحة الرسمية لمكتب وزير التسامح والتعايش الإماراتي، حيث ظهر بنيولوك جديد ومختلف، وهو يعلن دعمه مهرجان "الأخوة والتعايش" الذي تقيمه الإمارات افتراضيا.

وظهر كاظم الساهر بلوك جديد، ليبدو كشاب في بداية الثلاثينات، فبدى وكأن غير لون شعره وذقنه للأشقر، كما اختار الظهور بقميص وبنطلون باللون الأسود الأنيق، منسقًا معهما نظارة من أحدث الصيحات، ليكمل بها إطلالته الشبابية.

وتحدث القيصر في كلمته ، عبر فضاء التواصل الاجتماعي قائلا: "نحن في هذا العالم بأمس الحاجة إلى الإنسانية والسلام بين البشر جميعا، كي يستطيع الجميع مواجهة تحديات المستقبل، ولذلك أجد من الرائع أن تقرّ الأمم المتحدة يوما عالميا للأخوّة الإنسانية، والذي يعتبر ثمرة لجهود مباركة قامت بها دولة الإمارات لدعم قيم المحبة والسلام بين البشر".

أثار كاظم الساهر الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قال البعض أنه خضع لعملية تجميل، إذ قالت ميما محمد :"فين المشكلة هو حر عمل عمليات تجميل ما المانع هو شخصية معروفة عالميًا ويحب يكون أنيق.. هنيئًا له".

وترى "قمر محمد" أن النجم كاظم الساهر استخدم في الفيديو خاصية الفلتر وتقول: "مش طبيعي لون الوجه وردي وواضح الفلتر".
وسخرت إيناس أحمد قائلة: "هو وعمرو دياب سلالة نادرة ما بيبان عليهم الكبر".

ولكن بالنظر لفيديو كاظم الساهر الفيديو المتداول أثناء تصويره أغنية "مسبار الأمل" الإماراتي، المهمة العربية الأولى لاستكشاف كوكب المريخ، نري أنه حافظ على إطلالته وستايله المعتاد، وأن الصور المتداولة ليس لها أساس من الصحة.

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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