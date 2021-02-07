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وزير الاتصالات: توصيل الألياف الضوئية شرط لاستخراج رخص البناء من أول أبريل

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وزير الاتصالات: توصيل الألياف الضوئية شرط لاستخراج رخص البناء من أول أبريل وزير الاتصالات: توصيل الألياف الضوئية شرط لاستخراج رخص البناء من أول أبريل

مصراوي Masrawy

06:42 م الأحد 07 فبراير 2021

(مصراوي):

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه مع بداية شهر أبريل المقبل سيكون هناك التزامًا على كل مستخرج رخصة عقار جديد، بتوصيل الألياف الضوئية، مثلها مثل باقي المرافق حتى يصدر له الترخيص، مؤكدًا أن الألياف الضوئية ستتعامل معاملة باقي المرافق.

جاء ذلك خلال تعقيب الوزير على كلمات النواب، بشأن بيانه عن أداء وزارة الاتصالات الذي ألقاه أمام الجلسة العامة.

وقال الوزير في كلمته حول الآثار الصحية لأبراج شبكات المحمول، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يراقب الإشارات الناتجة عن الأبراج، ويتأكد بشكل مستمر من مطابقتها للمواصفات العالمية.

وحول تفعيل قانون حماية البيانات الشخصية، أوضح الوزير، أن القانون نافذ منذ صدوره، وأن أي مواطن يتعرض لمخالفة يمكنه التقدم بشكواه للجهات المعنية.

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مصراوي Masrawy

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