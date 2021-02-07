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محافظ بني سويف يشكل وحدة لمتابعة مبادرة حياة كريمة

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محافظ بني سويف يشكل وحدة لمتابعة مبادرة حياة كريمة محافظ بني سويف يشكل وحدة لمتابعة مبادرة حياة كريمة

مصراوي Masrawy

07:09 م الأحد 07 فبراير 2021

بني سويف - حمدي سليمان:

أصدر محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، اليوم الأحد، قرارًا بتشكيل وحدة لمتابعة مبادرة "حياة كريمة"، وذلك برئاسة الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، ومحمد علي جبر معاون المحافظ منسقًا عامًا، تضم في عضويتها كل من: وكيل وزارة التضامن، و رئيس الوحدة المحلية المختص، و مدير الوحدة الاقتصادية بالمحافظة، ورئيس قطاع الإعلام بالمحافظة، وممثلين عن إدارات : المتابعة، التخطيط، خدمة المواطنين، المكتب الفني، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

تختص الوحدة بالإشراف وتقديم الدعم الفني لفرق المراكز في أداء مختلف أدوارها، وإعداد مشروع الخطة الإستثمارية بالتعاون مع فرق المركز، ورفعها للجنة التخطيط والتنسيق المحلي، إلى جانب متابعة المشروعات على مستوى المحافظة بالتعاون مع كافة الجهات وإعداد تقارير المتابعة الدورية بشكل نصف شهري ورفعها للعرض على المحافظ، والوحدة المركزية لوزارة التنمية المحلية.

كما تتولى الوحدة رصد المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات، ورفعها للجنة التخطيط والتنسيق المحلي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، والإشراف على توثيق مختلف التدخلات والأنشطة والإعلام الدوري عن كافة أنشطة المبادرة، فضلاً عن الإشراف على تشكيل وإشراك لجان التنمية على مستوى القرية، ومتابعة توثيق اجتماعاتها وتوصياتها.

في السياق، قرر المحافظ تشكيل لجنة بكل وحدة محلية على مستوى مراكز المحافظة لمتابعة المرحلة الجديدة للمبادرة برئاسة رئيس الوحدة المحلية وعضوية مدير التخطيط بالوحدة، ومنسق عام يختاره رئيس الوحدة، ومسؤول من المتابعة وخدمة المواطنين، ومسئول عن المشاركة المجتمعية والتوثيق بالوحدة المحلية، على أن تختص بإعداد المقترحات الأولية للخطة الاستثمارية لكل قرية مستهدفة بنطاق المركز ورفعها لفريق المحافظة وفقا للإجراءات المتفق عليها، مع المتابعة الدورية لتنفيذ المشروعات الجارية بالمركز ورفع تقرير أسبوعي عن التقدم في التنفيذ لوحدة المحافظة.

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